В Киеве заявили, что согласны выполнять минские соглашения, но не в российской логике

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. В то же время Киев исключает проведение выборов в Донбассе согласно Минским соглашениям, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Несколько слов относительно предъявляемых к ним требований, касающихся Минских соглашений. Мы за выполнение "Минска" по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ", - сказал он.

При этом секретарь СНБО упомянул о том, что "уже 800 тысяч" жителей Донбасса получили российские паспорта. "Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно", - пояснил свою позицию Данилов.