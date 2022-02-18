Spiegel нашел документальное подтверждение обещаний нерасширения НАТО на Восток

БЕРЛИН, 18 февраля./ТАСС/. Западные страны действительно обещали руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на Восток. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсоном.

По его информации, первоначально документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года.

"В ходе переговоров в формате "два плюс четыре" (переговоры с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС) мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы [реки] Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО", - отметил, согласно документу, представляющий ФРГ Юрген Хробог.

При этом подчеркивается, что подобная точка зрения совпадала с официальной позицией федерального правительства канцлера Германии Гельмута Коля и министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера. В свою очередь представитель США Раймонд Зайтц, отметил, что "Советскому Союзу дали четко понять, что в переговорах "два плюс четыре", а также в рамках других переговоров, не будут извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы". "НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на Восток", - заключил он.