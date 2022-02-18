Байден завершил телефонный разговор с лидерами нескольких стран об Украине

"Телефонный звонок с трансатлантическими лидерами завершился в 15:33 по времени восточного побережья США [23:33 мск]", - рассказали журналистам в пятницу в Белом доме. До этого сообщалось, что звонок начался в 22:45 мск.

Ранее в Белом доме проинформировали, что беседа будет посвящена украинской тематике. В четверг пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщала, что участие в разговоре примут лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, а также представители руководства Евросоюза и НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.