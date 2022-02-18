Полиция Украины подготовила материалы для экстрадиции Франчетти

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины подготовила материалы для экстрадиции в страну россиянина Александра Франчетти, которого постановил выдать Киеву суд Чехии. Об этом в пятницу сообщило МВД Украины в своем Telegram-канале .

"Следователи Нацполиции подготовили материалы для экстрадиции на Украину боевика Александра Франчетти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы для экстрадиции уже переданы в офис генерального прокурора страны.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин была задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест. В пятницу суд Праги постановил, что не видит препятствий для выдачи Франчетти Украине. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что такое решение суда является политическим.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Причиной, по которой они добиваются выдачи гражданина РФ, является, согласно заявлениям Киева, деятельность Франчетти на посту руководителя разведывательного подразделения "Самообороны Крыма" в Севастополе в 2014 году. На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.