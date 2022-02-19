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Мюнхенская конференция по безопасности

Псаки заявила, что Зеленский сам решит, ехать ли в Мюнхен

США поддержат Украину в любом случае, отметила пресс-секретарь Белого дома

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сам принимает решение о том, ехать ему на Мюнхенскую конференцию по безопасности или нет, Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву независимо от данного фактора. С таким заявлением выступила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Это решение предстоит принимать ему. Но независимо от того, какое он примет решение, он найдет в лице США сильного партнера", - сказала официальный представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, мудро ли поступает Зеленский, собираясь ехать в Мюнхен, невзирая на напряженность вокруг Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее подтвердил, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.

Теги
УкраинаСШАГерманияМюнхенская конференция по безопасностиПсаки, ДженЗеленский, Владимир Александрович
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