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Шольц, Байден и европейские партнеры готовы сохранить открытым "окно дипломатии"

Шольц, Байден и ряд европейских партнеров готовы сохранить открытым "окно дипломатии" в свете дискуссии о требованиях по безопасности - кабмин ФРГ.

Теги
СШАГерманияБайден, ДжоШольц, Олаф
Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ
По словам замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, первоначальный пакет санкций против России за возможное вторжение на Украину, скорее всего, не будет включать отключение от SWIFT
Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ
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