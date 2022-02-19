Шольц, Байден и европейские партнеры готовы сохранить открытым "окно дипломатии"

Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ

По словам замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, первоначальный пакет санкций против России за возможное вторжение на Украину, скорее всего, не будет включать отключение от SWIFT

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