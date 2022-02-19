На Украине расследуют убийства 13 силовиков в связи с событиями на "майдане"

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы продолжают расследовать убийства 13 представителей силовых структур и ранения около 900 из них в связи с событиями на киевском "майдане" восемь лет назад. Об этом в пятницу сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

"Продолжается расследование убийств 13 правоохранителей и причинения телесных повреждений почти 900 работникам правоохранительных органов", - сообщила она на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, информацию о которой разметил офис главы государства на официальном сайте.

Генпрокурор утверждает, что рассмотрение дел, связанных с событиями на майдане, затягивается в судах. "Есть дела, судебные разбирательства по которым проходят более четырех-пяти лет, а кое-где и более семи лет", - отметила она. По словам Венедиктовой, для ускорения этого процесса необходимо внести изменения в Уголовный кодекс Украины, над чем работает прокуратура.

В свою очередь глава государства, как сообщил его офис, "выразил поддержку инициативы по внесению изменений в законодательство, чтобы виновные в преступлениях не смогли избежать ответственности". Вместе с тем он подчеркнул, что хотел бы при расследовании событий "майдана" получить результат, который удовлетворил бы и украинское общество, и родных погибших.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили на тот момент президента страны Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. Погибли более 80 человек, сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия.