Байден утверждает, что Киев пытаются спровоцировать в Донбассе

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что "поддерживаемые РФ силы" пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

"За последние несколько дней мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения поддерживаемыми РФ силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе", - заявил он, выступая в пятницу в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

Об отправке войск

США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО, заявил Байден.

"Мы не отправим солдат на Украину, но но мы продолжим поддерживать украинский народ", - сказал он.

"Соединенные Штаты и наши союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО от любой угрозы нашей коллективной безопасности", - добавил Байден.

О новых санкциях

Запад готов к введению новых санкций против РФ в случае "вторжения" на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой, заявил Байден.

"Мы готовы ввести жесткие санкции в отношении России, если она вторгнется на Украину. Но, повторюсь, Россия по-прежнему может избрать путь дипломатии", - заявил Байден.

Байден утверждает, что ВС России намерены атаковать Украину в предстоящие дни.

Запад готов к введению новых санкций против РФ, но дверь для дипломатии открыта.

Байден утверждает, что возможное начало Россией военных действий против Украины означало бы, что Москва отказалась от дипломатии.

США не считают, что Москва даже отдаленно изучает возможность применения ядерного оружия.