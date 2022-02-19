Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении России на Украину

Выступая в пятницу в Белом доме перед журналистами, президент США Джо Байден заявил, что, по мнению американской стороны, российский лидер утвердил означенное решение. На прямой вопрос о том, убежден ли он, что "президент Путин намерен осуществить вторжение на Украину", Байден ответил: "Да".

В связи с этим у главы администрации США поинтересовались, означает ли это, что Вашингтон прекращает дипломатическое взаимодействие с Москвой по нынешней ситуации вокруг Украины. "Нет", - ответил Байден. "Пока он [Путин] этого не совершит [то есть Россия не пойдет на применение военной силы против Украины], дипломатия всегда будет оставаться возможностью", - подчеркнул Байден. На просьбу пояснить, какие основания имеются для того, чтобы полагать, что Путин вообще рассматривает этот вариант действий, глава Белого дома ответил: "У нас [США] имеется существенный разведывательный потенциал".

"Намерение напасть"

Байден утверждает, что силы РФ намерены осуществить нападение на Украину в предстоящие дни.

Как заявил глава американской администрации на пресс-конференции в пятницу, "российские силы к настоящему времени окружили Украину - со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге". "У нас есть основания считать, что российские силы планируют и намерены напасть на Украину в течение будущей недели, в предстоящие дни. Мы считаем, что они выберут в качестве цели столицу Украины - Киев - город, где живут 2,8 млн невинных людей".

"Мы неоднократно публично заявляли о планах России. Не потому, что хотим конфликта, а потому, что всеми силами стремимся лишить Россию любой возможности представить оправдание вторжения на Украину и хотим не дать им сделать это", - сказал Байден. По его версии, "если Россия осуществит свои планы, то будет нести ответственность за катастрофическую войну по собственному выбору".

Кроме того, утверждал президент США, начало Россией "боевых действий" до 24 февраля, когда запланирована встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, будет означать, в Москве "захлопнули дверь для дипломатии и выбрали войну". По словам Байдена, в таком случае "Россия заплатит очень высокую цену".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.