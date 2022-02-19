СММ ОБСЕ пока не предоставила данные о нарушениях режима тишины в Донбассе за 18 февраля

ВЕНА, 19 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине распространила в пятницу отчет о ситуации в этой стране за 17 февраля, в нем зафиксированы 222 нарушения режима тишины в Донецкой области и 648 в Луганской.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений. В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 402 нарушения", - сказано в документе миссии ОБСЕ.

Наблюдатели также уточняли сообщения о повреждениях детского сада в подконтрольной правительству Станице Луганской (Луганская область). Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. СММ зафиксировала 212 нарушений режима прекращения огня (в том числе 177 взрывов) возле участка разведения в районе Станицы Луганской и 32 взрыва около участка в районе Золотого.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.