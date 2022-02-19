Харрис во время выступления в Мюнхене отметит готовность США к диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу заострит внимание на том, что Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой. Об этом сообщил в пятницу сотрудник администрации США высокого ранга, его слова приводятся в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Вы увидите, что ее речь будет соответствовать тем сигналам, которые мы подавали с начала кризиса относительно того, что готовы к любой неожиданности", - отметил представитель. "Мы предупреждали мир о том, что мы опасаемся увидеть со стороны России, об этих провокациях, которые, как мы боимся, могут стать предлогом для вторжения на Украину, - полагает он. - В последние часы и дни, к сожалению, мы видели что-то из этого".

По словам представителя американской администрации, Харрис, в частности, выступит со следующим заявлением: "Мы готовы к дипломатии даже в этот поздний час". Вице-президент США также "ясно даст понять, какие будут издержки в случае российского вторжения", включая "финансовые санкции и меры экспортного контроля", сообщил сотрудник. Он уточнил, что Харрис назовет следующую версию относительно дальнейшего развития ситуации вокруг Украины: "Мы станем сильнее, а Россия - слабее".

Представитель администрации США сообщил, что после выступления Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, а также главами других государств.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.