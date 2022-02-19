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В правящей партии ФРГ заявили, что посол Украины перешел границы своими требованиями

Депутат Рольф Мютцених раскритиковал поведение Андрея Мельника, которое, по его словам, "совершенно не помогает дипломатическому урегулированию кризиса"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених подверг резкой критике посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и заявил, что его поведение совершенно не помогает дипломатическому урегулированию кризиса. Такое мнение Мютцених выразил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

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Он указал на то, что Германия вступается за интересы Украины в сфере безопасности и пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе. "Действия украинского посла в Германии при этом никак нельзя назвать полезными. В частности, требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешел границы", - считает депутат. Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник заявил, что глава правительства ФРГ должен поставить российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум, потребовав от Москвы отвода сил от границы с Украиной.

Мютцених также сдержанно оценил вариант отправки дополнительных военных сил Германии в Восточную Европу. "Мы должны сделать все для того, чтобы активнее использовать дипломатические возможности, а не только обсуждать военные шаги", - призвал он. "Конфликт можно разрешить только дипломатическим, а не военным путем. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить войну в Европе", - считает глава фракции СДПГ.

Парламентарий полагает, что Россия уже с некоторых пор видит в НАТО основного противника. "Это не нужно сводить только к президенту Путину. И бывшие президенты - [Борис] Ельцин и [Михаил] Горбачев - критиковали расширение НАТО. Мы должны принять это к сведению", - сказал Мютцених. Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. "В долгосрочной перспективе все страны в Европе должны прийти к безопасности в рамках общеевропейской организации", - считает политик. Он назвал примером ОБСЕ.

Посол Мельник активно требует от Берлина предоставления вооружений Киеву. Ранее он в Twitter обвинил главу комитета Бундестага по внешней политике Михаэля Рота в нежелании с ним встречаться.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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