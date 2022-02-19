В правящей партии ФРГ заявили, что посол Украины перешел границы своими требованиями

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених подверг резкой критике посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и заявил, что его поведение совершенно не помогает дипломатическому урегулированию кризиса. Такое мнение Мютцених выразил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke .

Он указал на то, что Германия вступается за интересы Украины в сфере безопасности и пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе. "Действия украинского посла в Германии при этом никак нельзя назвать полезными. В частности, требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешел границы", - считает депутат. Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник заявил, что глава правительства ФРГ должен поставить российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум, потребовав от Москвы отвода сил от границы с Украиной.

Мютцених также сдержанно оценил вариант отправки дополнительных военных сил Германии в Восточную Европу. "Мы должны сделать все для того, чтобы активнее использовать дипломатические возможности, а не только обсуждать военные шаги", - призвал он. "Конфликт можно разрешить только дипломатическим, а не военным путем. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить войну в Европе", - считает глава фракции СДПГ.

Парламентарий полагает, что Россия уже с некоторых пор видит в НАТО основного противника. "Это не нужно сводить только к президенту Путину. И бывшие президенты - [Борис] Ельцин и [Михаил] Горбачев - критиковали расширение НАТО. Мы должны принять это к сведению", - сказал Мютцених. Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. "В долгосрочной перспективе все страны в Европе должны прийти к безопасности в рамках общеевропейской организации", - считает политик. Он назвал примером ОБСЕ.

Посол Мельник активно требует от Берлина предоставления вооружений Киеву. Ранее он в Twitter обвинил главу комитета Бундестага по внешней политике Михаэля Рота в нежелании с ним встречаться.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.