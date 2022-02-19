Власти Вашингтона заявили, что готовятся к прибытию колонн грузовиков и демонстрациям

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы считают, что в Вашингтон по случаю выступления президента США Джо Байдена "О положении страны", запланированного на 1 марта, прибудут колонны большегрузных автомобилей, ожидаются демонстрации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте полиции Капитолия.

"Правоохранительные органы в районе столицы страны осведомлены о планах приезда в Вашингтон (округ Колумбия) ряда колонн большегрузных автомобилей примерно во время обращения "О положении страны". Как и в случае любых демонстраций, полиция Капитолия будет способствовать законной деятельности в соответствии с Первой поправкой к Конституции США", - отмечается в сообщении. Указанная поправка, в частности, гарантирует право на свободу слова и собраний.

В заявлении уточняется, что полиция Капитолия тесно координирует свои действия с другими службами и ведомствами. В их числе полиция столичного округа Колумбия и Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, а также Национальная гвардия США. Стражи порядка уточнили, что на улицах американской столицы в целях безопасности могут на время установить барьеры, однако "окончательное решение не принято".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в январе пригласила Байдена выступить 1 марта перед обеими палатами американского законодательного органа с традиционным посланием "О положении страны". С ним американские лидеры каждый год обращаются к законодателям и согражданам. В Белом доме позднее сообщили, что президент США принял приглашение.

Ранее в текущем месяце американские СМИ сообщили со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США, что в ряде городов страны могут пройти акции протеста, во время которых водители большегрузных автомобилей могут попытаться перекрыть дороги. Предполагается, что они будут требовать отмены ряда санитарных ограничений, введенных в США из-за пандемии коронавируса.

В соседней с США Канаде в настоящее время проходят инициированные водителями большегрузных автомобилей массовые акции протеста против действующих из-за распространения коронавируса ограничений.