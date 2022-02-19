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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили об обстреле из минометов трех населенных пунктов республики

Пострадали Первомайск, Металлист и Славяносербск

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов калибром 120 мм районы населенных пунктов Первомайск, Металлист и Славяносербск. Об этом сообщило в субботу представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"<...> н. п. Горское - Первомайск: миномет 120 мм (6 мин); н. п. Старый Айдар - Металлист: миномет 120 мм (12 мин); н. п. Трехизбенка - Славяносербск: миномет 120мм (12 мин) ", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

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