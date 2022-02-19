От Бангкока к Крунг-Тхеп-Маха-Накхону. Как проходит "переименование" столицы Таиланда

Процесс "переименования" столицы Таиланда Бангкока в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (в переводе с тайского языка - Город Ангелов, Великая Столица) может затянуться. Финальная стадия процедуры заключается в публикации соответствующего указа в "Королевской газете", а для этого инициатива должна пройти несколько стадий согласования.

Сейчас ее проверкой занимается юридический комитет Королевского ученого совета Таиланда, который и объявил о предстоящей смене официального иностранного названия столицы королевства. Примечательно, что она всегда так именовалась, хотя это и сокращенная версия. Полная состоит из более чем 40 слоговых элементов и является самым длинным названием столицы в мире: Крунг-Тхеп-Маха-Накхон-Амон-Раттанакосин-Махинта-Аюттхая-Махади-Лопоб-Ноппарат-Чантхани-Буриром-Удом-Рад-Чханивет-Маха-Сатхан-Амон-Пхиман-Аватан-Сатит-Саккаттийя-Авидсанугам-Прасит (Город Ангелов, Великая Столица, Город - Вечное Сокровище, Неприступный Город Бога Индры, Величественная Столица Мира, Одаренная Девятью Драгоценными Камнями, Счастливый Город, Полный Изобилия Грандиозный Королевский Дворец, Напоминающий Божественную Обитель, где Царствует Перевоплощенный Бог, Подаренный Индрой и Построенный Висвакарманом Город).

Откуда взялось название "Бангкок"?

Столица Таиланда была основана в 1782 году и к настоящему времени превратилась в один из наиболее быстрорастущих мегаполисов Юго-Восточной Азии, занимая площадь 1,5 тыс. кв. км. Первоначальное название городу - Крунг-Раттанакосин-Ин-Аюттхая - даровал король Рама I. Позже, во времена правления Рамы III, он был переименован в Бангкок-Бовон-Раттанакосин-Махинта-Аюттхая.

Происхождение лексемы "Бангкок", как предполагается, связано с рекой Чао-Прайя, на которой стоит город. В некоторых ее местах есть острова, которые называются Банг-Ко (в переводе с тайского - Регион островов). Согласно иному толкованию, в этом районе произрастает много оливковых деревьев, давших городу наименование "Банг-Макок" (Регион оливковых деревьев). Иностранцам Бангкок известен с XVII века в качестве тогда еще деревни с карантинно-таможенным постом, откуда прибывшие из-за рубежа суда после проверки следовали дальше по реке в столичный порт Аюттхая.

В любом случае исторически сложившееся латинское обозначение города, заверяют власти, при одобрении инициативы "переименования" никто запрещать или отменять не собирается. Оно будет и дальше использоваться наравне с другим. Это значит, что, если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон де-юре станет официальным иностранным названием столицы, то Бангкок будет помещен в скобки.

Почему именно сейчас?

Кабинет министров во время заседания на этой неделе одобрил проект заявления канцелярии премьера об обновлении названий стран, территорий, административных зон и городов, подготовленный Королевским ученым советом Таиланда. Кстати, предложения переименования коснулись не только Бангкока, но и столиц и географических пунктов некоторых других государств. Инициатива была встречена критикой со стороны местных жителей, как граждан Таиланда, так и проживающих в королевстве иностранцев.

В этой связи ученый совет опубликовал заявление, в котором пояснил, что правки и уточнения в реестр международных топонимов вносятся в соответствии с "изменившимися условиями и обстановкой". Данное заявление породило еще больше вопросов, одним из которых стал "Почему именно сейчас?".

Большинство опрошенных корреспондентом ТАСС местных жителей не понимает, зачем это делать сейчас. "Лично я не вижу веских причин менять иностранное название столицы, поскольку такой шаг не несет никакого смысла, - заявил один из собеседников. - Я против использования денег налогоплательщиков на замену миллионов вывесок".

Вместе с тем он не исключил, что подобная инициатива возникла для отвлечения общественного внимания от других проблем, которые накопились при действующем правительстве. "Она призвана побудить людей отвлечься от критики властей и переключить их внимание на второстепенные вопросы, - отметил он. - Я думаю, что большинство населения не поддержит столь неоднозначную затею".

Название "Бангкок" никуда не денется

На данный момент четких сроков обновления названия столицы нет, поэтому процесс может затянуться на недели, а то и месяцы. Кроме того, мнение тех, кто выступает против, также способно сыграть определенную роль, предположил другой собеседник агентства. "Если инициатива будет одобрена, то "Бангкок" будет помещено в скобки, что означает неофициальное название, а предпочтительное официальное будет "Крунг-Тхеп-Маха-Накхон", - сказал он. - В любом случае можно использовать оба названия, как происходит сейчас, и, скорее всего, так и будет продолжаться".

К слову, в пояснении Королевского ученого совета Таиланда данное допущение и подчеркивается: "Могут использоваться оба названия - Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон". В свою очередь губернатор столицы Асвин Кванмуанг заявил уже, что на самом деле официальное название столицы - Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - остается неизменным с 2001 года. При этом он констатировал, что подавляющее большинство иностранцев именует мегаполис Бангкоком. Однако министр культуры страны Иттипол Кхунплоем уверен, что историческое наименование города отражает его великолепие, а слово "Бангкок" чаще встречается в фильмах.

Сокращенная аббревиатура Бангкока - БКК - давно является узнаваемой и стала своеобразной товарной маркой королевства. Для привыкания к Крунг-Тхеп-Маха-Накхону может потребоваться много времени.

Между тем, по последним данным, вопрос перехода к повсеместному написанию названия "Бангкок" латинскими буквами все еще находится в стадии рассмотрения различными местными инстанциями.

Григорий Зименков