Для эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область сформировали шесть ж/д составов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Железнодорожные составы в количестве шести штук по 10 вагонов сформированы за ночь для эвакуации мирных жителей Донбасса в Ростовскую область. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Ростовской области в субботу.

"Предварительно ночью были сформированы шесть составов по 10 вагонов, подготовлены автобусы, ждем их прибытия", - сообщил собеседник агентства.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.