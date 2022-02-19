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Кризис на Украине

Водоснабжение 40 населенных пунктов Донбасса оказалось под угрозой из-за обстрела

По данным Народной милиции ДНР, с позиций 25-й бригады ВСУ был нанесен минометный удар по поселку Васильевка, где расположена насосная станция

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение 40 населенных пунктов Донбасса оказалось под угрозой из-за повреждения насосной станции в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу заявили в Народной милиции ДНР.

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По данным оборонного ведомства, с позиций 25-й бригады ВСУ был нанесен минометный удар по поселку Васильевка, где расположена насосная станция. "В результате обстрела обесточен населенный пункт, зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения, обеспечивающих водой более сорока населенных пунктов", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, добавили в Народной милиции ДНР. Васильевка расположена примерно в 1,5 км от линии соприкосновения, там находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Украинские подразделения в ночь на субботу обстреляли более десяти населенных пунктов в республиках Донбасса.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию.

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