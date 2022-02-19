Британия согласовала с G7 и ЕС санкции против России в случае вторжения на Украину

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство уже согласовало с партнерами по Группе семи (G7) и Европейскому союзу (ЕС) санкции в отношении России в случае военного вторжения на Украину.

Об этом она сообщила в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину", - отметила Трасс. "Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию", - утверждала глава МИД Великобритании.

Вместе с тем она добавила, что Соединенное Королевство оказывает экономическую поддержку Украине, а также поддержку для обеспечения кибербезопасности, Великобритания поставила оборонительное оружие Киеву и помогает обучать украинских солдат. Кроме того, по словам Трасс, необходимо, чтобы все члены НАТО тратили 2% своих ВВП на оборону. "Мы также должны использовать наши войска НАТО", - подчеркнула глава британского МИД, уточнив, что Великобритания усиливает свое присутствие в Эстонии. Такие меры, по ее мнению, могут удержать Россию от дальнейших атак.

Трасс вновь выступила с утверждением о возможности гипотетического вторжения на Украину со стороны России. "Все, что мы видим, указывает на то, что Россия планирует вторжение на Украину. Мы видим продвижение войск на границе, мы видим операции под фальшивым флагом в Донбассе, мы видим кибератаки на Киев. То, что там строится, очень беспокоит, и с очень высокой вероятностью перерастет во вторжение", - считает глава МИД Соединенного Королевства.

Тем не менее Трасс высказалась за поиск дипломатического решения урегулирования ситуации. "Я хочу, чтобы дипломатия работала. Я хочу, чтобы Россия вела серьезные переговоры с НАТО, с США, с нашими европейскими партнерами", - констатировала она. В этом контексте глава британского МИД заверила, что "никто на Западе не хочет войны в Европе". "Это было бы разрушительно как для народа Украины, так и для народа России", - заключила Трасс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Лиз Трасс лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины. В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.