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Зеленский проведет встречи с Джонсоном, Шольцом и Харрис

В офисе президента Украины заявили, что в рамках встреч Зеленский ожидает достичь договоренностей о предоставлении дополнительной военной и финансовой поддержки

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу проведет встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом говорится в сообщении офиса главы украинского государства.

"Среди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины", - говорится в нем. В офисе заявили, что в рамках встреч Зеленский ожидает достичь "конкретных договоренностей о предоставлении [Киеву] дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины".

Теги
УкраинаСШАГерманияВеликобританияДжонсон, БорисШольц, ОлафЗеленский, Владимир АлександровичХаррис, Камала
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