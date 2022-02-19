В правящей партии ФРГ предупредили, что санкции против РФ затронут всю мировую экономику

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Возможные санкции против России в случае их введения затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу. С таким предупреждением выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke .

По его словам, в случае вторжения России на Украину рассматриваются "все варианты, включая "Северный поток - 2". "Это будет очень ясный ответ, который, не будем заблуждаться, затронет не только Россию, но и мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу", - сказал Мютцених.

Одновременно он выразил обеспокоенность тем, что нынешний кризис может повлиять на поставки газа "по трубопроводам, которые уже запущены и по которым поступает газ и нефть из России".