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Санкции в отношении России

В правящей партии ФРГ предупредили, что санкции против РФ затронут всю мировую экономику

Одновременно глава фракции СДПГ Рольф Мютцених выразил обеспокоенность тем, что нынешний кризис может повлиять на поставки газа

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Возможные санкции против России в случае их введения затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу. С таким предупреждением выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

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По его словам, в случае вторжения России на Украину рассматриваются "все варианты, включая "Северный поток - 2". "Это будет очень ясный ответ, который, не будем заблуждаться, затронет не только Россию, но и мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу", - сказал Мютцених.

Одновременно он выразил обеспокоенность тем, что нынешний кризис может повлиять на поставки газа "по трубопроводам, которые уже запущены и по которым поступает газ и нефть из России".

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ГерманияРоссияСанкции в отношении России
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