МИД Британии: отказ Киеву в членстве в НАТО не поможет разрешить украинский кризис

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что непринятие Украины в члены НАТО не поможет разрешить нынешний кризис вокруг Украины. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Я не думаю, что отказ Украине во вступлении в НАТО было бы решением", - отметила она.

Вместе с тем Трасс заметила, что подобное решение должно приниматься самой Украиной. "Киев должен решиться на этот шаг, а не мы", - сказала глава британского МИД, полагая, что отказ от членства "подбодрил" бы президента РФ. При этом она высказалась за поиск дипломатического решения урегулирования ситуации вокруг Украины и призвала Россию к серьезным переговорам с Западом. "Я хочу, чтобы Россия вела серьезные переговоры с НАТО, с США, с нашими европейскими партнерами. Я была бы рада, если бы Россия снова придерживалась наших договоренностей, таких как Будапештский меморандум или соглашения ОБСЕ, поскольку это восстановило бы прозрачность и доверие", - заключила Трасс.

Во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что членство Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня. В связи с этим, по его мнению,"все должны немного отступить".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Лиз Трасс лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины. В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Курс Украины на членство в НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в Североатлантический альянс. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.