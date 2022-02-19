Украинские силовики с начала суток восемь раз нарушили решим прекращения огня в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала субботы восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Народной милиции республики.

"С начала текущих суток украинские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении. ВСУ при обстреле использовали минометы калибра 120 и 82 мм, а также артиллерийское орудие калибра 122 мм, отметили в республике.

Утром сообщалось, что киевские силовики за прошедшие сутки 31 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой народной республике и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако ранения получила жительница ДНР. Обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. В субботу они подписали указы о всеобщей мобилизации.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.