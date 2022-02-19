В ДНР фиксируют попытки диверсионной деятельности ВСУ с целью посеять страх и панику

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают диверсионную деятельность на территории Донецкой народной республики (ДНР), пытаясь посеять страх и панику среди мирных жителей. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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"Мы продолжаем фиксировать попытки диверсионной деятельности вооруженных формирований Украины (ВСУ - прим. ТАСС) на территории республики с целью посеять страх и панику среди мирных жителей республики", - сказал он.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку распространить листовки в столице ДНР, заявил Басурин. "Для усиления паники среди мирного населения в ходе организованной эвакуации противник осуществил попытку распространения листовок в ряде районов Донецка", - сказал он.

Подразделения ВС Украины с начала суток 14 раз открывали огонь по территории ДНР из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

"Подразделения ВС Украины с начала суток 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Было выпущено 190 снарядов и мин по районам 10 населенных пунктов", - сказал он.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.