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Мюнхенская конференция по безопасности
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Военные бюджеты стран НАТО выросли с 2014 года на $270 млрд

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что это было сделано, чтобы предотвратить войну

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на $270 млрд. Это было сделано, чтобы "предотвратить войну", заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы в последние годы (с момента проведения саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года - прим. ТАСС) на $270 млрд", - сказал он. "Эти деньги были направлены на приобретение новых вооружений, которые необходимы для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну", - утверждал Столтенберг.

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Столтенберг, ЙенсМюнхенская конференция по безопасности
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