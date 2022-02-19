Военные бюджеты стран НАТО выросли с 2014 года на $270 млрд

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на $270 млрд. Это было сделано, чтобы "предотвратить войну", заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы в последние годы (с момента проведения саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года - прим. ТАСС) на $270 млрд", - сказал он. "Эти деньги были направлены на приобретение новых вооружений, которые необходимы для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну", - утверждал Столтенберг.