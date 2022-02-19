{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В Донецке остановили движение общественного транспорта

Технику используют для эвакуации

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти города Донецка остановили в субботу движение общественного транспорта, чтобы использовать автобусы и другую муниципальную автотехнику для эвакуации жителей, объявленной в республиках Донбасса в связи с угрозой наступления со стороны Киева. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Прекращено движение муниципального автотранспорта города Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - написал мэр Донецка в своем телеграм-канале.

Для скорейшей эвакуации жителей задействована железная дорога, сообщил Кулемзин. Он добавил, что жители Донецка и пригородов могут эвакуироваться в Россию со станции "Донецк-2" в Калининском районе города, а также с вокзалов расположенных недалеко от Донецка городов Макеевка и Иловайск.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Более 10 тыс. человек прибыли из Донбасса в Ростовскую область после начала эвакуации мирных жителей из ДНР и ЛНР, сообщил в субботу ТАСС источник во властных структурах в Ростове-на-Дону.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью