В Донецке остановили движение общественного транспорта

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти города Донецка остановили в субботу движение общественного транспорта, чтобы использовать автобусы и другую муниципальную автотехнику для эвакуации жителей, объявленной в республиках Донбасса в связи с угрозой наступления со стороны Киева. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"Прекращено движение муниципального автотранспорта города Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - написал мэр Донецка в своем телеграм-канале.

Для скорейшей эвакуации жителей задействована железная дорога, сообщил Кулемзин. Он добавил, что жители Донецка и пригородов могут эвакуироваться в Россию со станции "Донецк-2" в Калининском районе города, а также с вокзалов расположенных недалеко от Донецка городов Макеевка и Иловайск.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Более 10 тыс. человек прибыли из Донбасса в Ростовскую область после начала эвакуации мирных жителей из ДНР и ЛНР, сообщил в субботу ТАСС источник во властных структурах в Ростове-на-Дону.