Военком ЛНР приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты

"Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно в ЛНР, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки отделов военкомата по административно-территориальным единицам, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях", - говорится в тексте документа.

Также предписывается "гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории ЛНР, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях".

Кроме того, руководители организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также граждане - владельцы транспортных средств обязаны доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военкомата.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.