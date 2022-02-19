С территории ЛНР в РФ на данный момент выехали 13 573 человека

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) эвакуировали на территорию России более 13,5 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

"По состоянию на 8 утра 19 февраля территорию ЛНР [по направлению] в РФ покинули 13 573 человека", - сообщил глава правительства ЛНР последние данные о числе эвакуированных.

"В мероприятиях по эвакуации задействован один железнодорожный состав и порядка 219 автобусов", - добавил Сергей Козлов.

"В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек", - рассказал глава правительства ЛНР. По его словам, в поезде будет 11 вагонов, его отправка планируется в 16:00 мск, по пути в Россию из Луганска поезд сделает в ЛНР еще две остановки, в городах Алчевск и Свердловск. "Состав сейчас находится на одном из пунктов сбора для эвакуации наших граждан", - рассказал Сергей Козлов.

В пятницу главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию.