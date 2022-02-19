Шольц указал на важность диалога с Россией и напомнил об угрозе санкций

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности в разных форматах, но не собирается отказываться от своих принципов. Об этом заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я не питаю иллюзий, быстрых успехов ожидать не приходится, но динамику кризиса мы изменим лишь в ходе переговоров", - сказал он. "Нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными", - добавил Шольц. "Нормандский формат" имеет решающее значение" для урегулирования кризиса вокруг Украины, отметил канцлер.

"Нападение на Украину стало бы большой ошибкой", - отметил глава кабмина ФРГ. По его словам, "наращивание войск" на границе с Украиной "ничем не оправдано". "В Европе есть угроза войны, - утверждал он. - Риск не предотвращен".

Шольц охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как "двойную стратегию". Она заключается в желании вести переговоры и в готовности ввести санкции в случае агрессии, отметил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.