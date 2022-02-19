Глава МИД Франции обсудил по телефону с российским коллегой ситуацию вокруг Украины

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией на востоке Украины в последние дни. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора Ле Дриана с российским министром.

"Глава МИД Франции, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, провел 19 февраля телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ле Дриан выразил свою глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины в последние дни", - говорится в заявлении французского министерства. "Многочисленные нарушения режима прекращения огня, констатированные миссией ОБСЕ, противоречат обязательствам, взятым в ходе контактов в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина)", - считают в МИД Франции.

Ле Дриан отметил наличие пространства для диалога о гарантиях безопасности.

"В свете ответа, опубликованного российскими властями 17 февраля, а также переговоров в том числе со своим американским коллегой министр констатировал наличие пространства для диалога, который по-прежнему возможен", - отмечается в заявлении. "Франция вместе со своими партнерами по-прежнему готова работать в этих целях и внести свой вклад", - подчеркивается в сообщении. По мнению Ле Дриана, "выбор такого диалога остается за Россией, если она искренне этого желает".