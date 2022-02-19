Продолжение обстрелов республик Донбасса и всеобщая мобилизация. Как развивается конфликт

Минувшей ночью с украинской стороны по ДНР выпущено около 250 боеприпасов, в том числе из 122-миллиметровой артиллерии, которая по минским соглашениям должна находиться на значительном расстоянии от линии соприкосновения. В результате одного из обстрелов в поселке Коминтерново на юге ДНР получил контузию мирный житель 1938 года рождения.

Накануне главы республик начали эвакуации мирного населения в Россию. Утром в субботу они объявили о начале всеобщей мобилизации для отражения украинской агрессии.

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Украинские подразделения в ночь на субботу и утром продолжили массированные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе из крупнокалиберной артиллерии. По данным представительств ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), под ударом оказались более 10 населенных пунктов.

В населенном пункте Васильевка возле Ясиноватой от обстрела пострадала Васильевская насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода. Станция, как и весь населенный пункт, обесточена. Это ставит под угрозу водоснабжение 40 населенных пунктов Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения, заявили в субботу в Народной милиции ДНР.

Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды.

Ситуация в ЛНР

За утро субботы украинские подразделения восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики. Применялись минометы и 122-миллиметровая артиллерия, отметили в республике.

В ночь на субботу в Луганске был взорван газопровод. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах ЛНР, произошло не менее трех взрывов. В частности, на улице Фрунзе в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах, спустя примерно полчаса произошел взрыв на улице Веселогоровская в Каменнобродском районе.

В результате взрывов возникли сильные возгорания. По данным компании "Луганскгаз", от системы газоснабжения временно отключено почти 100 абонентов. Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов сообщил, что взрывы на газопроводе в ЛНР не отразились на работе всей инфраструктуры.

Киев пытается посеять панику

Как заявил журналистам в субботу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинская армия пытается с помощью диверсий посеять панику среди мирных жителей. Для усиления паники, пояснил он, в ходе эвакуации мирного населения произошла попытка распространения агитационных листовок в ряде районов Донецка.

Басурин уточнил, что украинские подразделения с начала суток 14 раз открывали огонь по ДНР из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Разрыв снаряда в России

Кроме того, в субботу в приграничном районе Ростовской области произошел взрыв снаряда. "Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.

Мобилизация в республиках Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин в субботу подписал указ о всеобщей мобилизации. "Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - сказал он в видеообращении.