Басурин: СБУ планирует в Донбассе диверсии на транспортных магистралях и похищение людей

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Спящие ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) планируют осуществить на территории ДНР и ЛНР диверсии на транспортных магистралях, а также ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Спящие ячейки СБУ на территории республик должны осуществлять диверсии на транспортных магистралях в глубине территории республик, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик", - сказал он.

План наступления

Разведка ДНР получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, основная цель - выдавить с территории русскоязычное население, заявил Басурин.

"Агентурной разведкой Народной милиции ДНР добыт план украинской наступательной операции против независимых республик, - сказал он. - Цель украинской наступательной операции - "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик".

План наступления киевских силовиков, попавший в распоряжение Народной милиции ДНР, предполагает нанесение главного удара по направлению Краматорск-Дебальцево, а затем выход к границе с РФ в течение двух суток с рубежа Алчевск-Енакиево, сказал Басурин.

"Направление главного удара украинской армии Краматорск - Дебальцево. Удар наносится силами 30-й механизированной, 17-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригадами ВСУ при поддержке 26-й артиллерийской бригады. Ближайшая задача в течение трех суток выйти на рубеж Алчевск - Енакиево. Дальнейшая задача группировки выход в течение двух суток к границе Российской Федерацией", - отметил он.

План операции ВСУ предусматривает окружение и блокирование крупных городов. "В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск", - сообщил Басурин.

ВСУ планируют в ходе наступления уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км от линии соприкосновения.

"По плану украинских стратегов, в назначенный день "Д" проведением массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26-й, 43-й и 55-й артиллерийских бригад ВСУ, нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км", - заявил он.

Он сообщил, что агентурной разведкой Народной милиции ДНР добыт план украинской наступательной операции против ДНР и ЛНР. "Данный замысел наступательной операции ВСУ на Донбассе разработан украинским Генеральным штабом и утвержден решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС) в начале февраля этого года", - заявил Басурин. "На операцию выделяется до пяти суток", - добавил замглавы УНМ ДНР.

Силы ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили на линии соприкосновения до 25 мобильных групп спецназа для организации терактов, уточнил Басурин.

"С целью сковывания транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, проведения террористических актов и диверсий по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций "Запад" и "Восток", - сказал он.