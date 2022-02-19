Харрис заявила, что НАТО подготовила пакет серьезнейших санкций против России

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис заявила о подготовке со стороны союзников по НАТО пакета серьезнейших санкций против России. Об этом она сообщила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте конференции.

"Россия продолжает сужать окно возможностей к диалогу, заявляя между тем, что готова к нему. Если она продолжит действовать в том же ключе, то мы, союзники по НАТО наложим серьезнейшие, действенные санкции на РФ. Мы подготовили пакет мер, они будут жесткими", - сказала она.

Харрис указала, что эти санкции, "подготовленные сообща союзниками, будут направлены против российских финансовых институтов, ключевых сфер экономики и промышленности". Эти меры, по ее мнению, нанесут серьезный удар по экономике России.

Она отметила, что президент США Джо Байден с самого начала обострения ситуации вокруг Украины "вместе с союзниками по НАТО совместно выступали с конкретными предложениями к России, пытались вести конструктивный диалог, призывали ее к переговорам". Действия Москвы на украинском направлении она охарактеризовала как "работу по методичке".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.