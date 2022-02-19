Шольц заявил, что на переговорах по ядерной программе Ирана настал момент истины

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Ирана пойти навстречу на переговорах по ядерной программе, предупредив, что обладание Тегераном атомным оружием неприемлемо.

"У иранского руководства есть выбор, сейчас настал момент истины", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "В последние 10 месяцев на переговорах в Вене мы значительно продвинулись вперед. Имеются все элементы для успешного завершения переговоров", - заявил Шольц.

"Обладание Ираном атомного оружия для нас неприемлемо, в том числе потому, что безопасность Израиля не может быть предметом переговоров", - подчеркнул канцлер.

"У нас сейчас есть шанс достигнуть соглашения, которое позволит снять санкции", - указал он. "Если нам быстро это не удастся, то переговоры грозят закончиться провалом", - предупредил Шольц.

В Вене проходит восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия Тегерана, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены завершить работу в текущем месяце.