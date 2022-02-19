Немецкий политолог назвал ужасающими сигналы с Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкий политолог Александер Рар считает ужасающими сигналы, поступающие с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

"Ужасающие сигналы с Мюнхенской конференции по безопасности", - отметил эксперт, выразив мнение, что "компромиссом здесь не пахнет, наоборот". "Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибервойны, энергокризис, инфляция, как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне в Европе", - констатировал Рар.

"Но! Планируемые меры непосильны для Запада. Они, если будут введены, сильно ослабят сам Евросоюз, выиграют здесь только США", - считает он. По мнению Рара, Запад готов к конфронтации "ради геополитической схватки за Украину". "Запад не хочет отступать от своего нарратива, а российский нарратив объявляет пропагандой. Так конфликт никак не решить", - полагает политолог.

В то же время, по его оценке, "есть шанс, что в ближайшее время НАТО объявит мораторий на дальнейшее расширение". "Такой намек слышен был от канцлера Германии", - отметил Рар.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В Мюнхенской конференции по безопасности, которая в пятницу начала свою работу, Россия не участвует впервые с 1999 года.