В Мюнхене началась встреча глав МИД стран G7

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) началась в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробностей содержания начавшейся встречи в настоящий момент не приводится.

18 февраля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.