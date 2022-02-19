{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности
Обновлено 

В Мюнхене началась встреча глав МИД стран G7

Участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева), министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (третья слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) Ina Fassbender/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева), министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (третья слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре)
© Ina Fassbender/Pool via AP

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) началась в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробностей содержания начавшейся встречи в настоящий момент не приводится.

18 февраля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
Мюнхенская конференция по безопасности
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью