Премьер Литвы: для защиты Сувалкского коридора и стран Балтии нужны дополнительные меры

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Дополнительные решения в военной сфере необходимы для обеспечения защиты так называемого Сувалкского коридора и стран Балтии с учетом изменения ситуации в сфере безопасности. Об этом заявила журналистам в субботу премьер-министр Ингрида Шимоните после встречи с находящимся в Вильнюсе с визитом министром обороны США Ллойдом Остином.

"Наиболее вероятным сценарием является то, что поле завершения совместных учений ["Союзная решимость - 2022"] российские войска останутся на территории Белоруссии, что значительно меняет ситуацию, - сказала она. - В этих условиях для защиты Сувалкского коридора и стран Балтии необходимы дополнительные решения [союзников по НАТО], к принятию которых мы будем стремиться".

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.

На совместных учениях "Союзная решимость - 2022" с 10 по 20 февраля отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Литва получила официальное приглашение наблюдать за завершающей фазой маневров.

Как заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, после завершения учений соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации.