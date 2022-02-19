Харрис заявила, что США надеются на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают надеяться на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом в субботу заявила вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы все еще открыты для дипломатического решения. Но если этого не будет, то будут последствия. И они будут жесткими и молниеносными", - сказала Харрис. По ее словам, США надеются, что дипломатические переговоры не зайдут в тупик. Однако в то же время она заявила, что Россия якобы "продолжает сужать окно возможностей для диалога". Трансляция выступления велась на сайте конференции.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.