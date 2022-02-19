Зеленский сообщил, что прибыл в Мюнхен, где намерен обсудить "угрозы у границ Украины"

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Мюнхен, где намерен принять участие в конференции по безопасности и обсудить вопросы "угрозы у границ Украины".

"Прибыл в Германию. Сегодня - Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, переговоры с нашими партнерами и друзьями. Главные вопросы - угрозы у границ Украины", - написал на своей странице в Instagram в субботу. Президент добавил, что украинские силы безопасности и обороны "полностью контролируют ситуацию", Киев не реагирует на провокации, а также стремится к установлению мира в Донбассе исключительно мирным путем.

Ранее в субботу офис украинского лидера сообщил, что Зеленский в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис. Отмечалось, что президент страны ожидает достичь конкретных договоренностей о предоставлении Киеву дополнительной военной и финансовой поддержки. График встреч президента назван "динамичным". Уточняется, что уже в субботу он планирует вернуться в Киев.