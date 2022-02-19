Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене ни слова не сказали об эвакуации людей в Донбассе

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности ни слова не сказали об эвакуации из республик Донбасса десятков тысяч мирных жителей в результате усилившихся обстрелов территории ДНР и ЛНР украинскими военными.

Упоминаний о ситуации с мирными жителями не было в их вступительных заявлениях, и ни один из журналистов, которым была предоставлена возможность задать вопросы также предпочел не поднимать эту тему.

Отвечая на общий вопрос о ситуации на востоке Украины Столтенберг заявил: "НАТО всегда очень транспарентна по поводу попыток России создать предлог, ситуацию, которую они используют как обоснование для нападения на Украину. Мы видим некоторые попытки, опасные ситуации и то, что мы видим сейчас лишь добавляет красок этой картине и нашей озабоченности, что они хотят создать предлог для вторжения", - заявил он.

В течение часа лидеры Евросоюза и НАТО говорили лишь о концентрации российских сил у границ Украины, о кризисе безопасности и о собственном единстве и готовности ответить на действия России.

"Мы видим, что российские войска продолжают наращивать свою численность, продолжают готовиться, и мы никогда не видели с конца холодной войны в Европе столь значительной концентрации готовых к бою войск", - сказал он.

Пресс-службы ЕС и НАТО в субботу также не дали ответов на запросы ТАСС по позиции этих организаций относительно эвакуации мирного населения. В пятницу официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил ТАСС: "Мы приветствуем сдержанность Украины в свете провокаций со стороны регионов неподконтрольных правительству".

В результате интенсивных обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР, уже около 36 тыс. жителей Донбасса эвакуированы в Ростовскую область после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик организовали выезд граждан на территорию РФ, заявил в субботу первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Размещать их, по последним данным, готовы в 26 из 85 регионов страны. При этом выехать из России в Донбасс уже не получится - все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.