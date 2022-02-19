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Зеленский сообщил, что обсудил в Мюнхене с Джонсоном "совместные действия" по РФ

Президент Украины выразил благодарность Великобритании за поддержку и сотрудничество

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, на ней стороны обсудили вопрос безопасности и совместных действий "на фоне агрессивный действий РФ". Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира", - сообщил он.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиДжонсон, БорисЗеленский, Владимир Александрович
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