В Греции арестовали капитана и двух механиков горящего итальянского парома

АФИНЫ, 19 февраля. /ТАСС/. Греческие власти арестовали капитана и двух механиков горящего итальянского парома Euroferry Olympia, которые были эвакуированы в пятницу вместе с другими членами команды и пассажирами на остров Корфу (Керкира). Об этом сообщил в субботу греческий телеканал Skai.

По его словам, "капитан и два механика судна были арестованы и предстали перед прокурором, который, в свою очередь, распорядился провести срочное предварительное расследование и отпустил их, так как информации пока недостаточно для привлечения их к ответственности".

Цель срочного предварительного расследования, которое будет проведено Центральным управлением порта Корфу под наблюдением двух заместителей прокурора и главы прокуратуры Корфу Дионисиоса Лампридиса, - определить, были ли совершены "уголовные преступления кораблекрушения из-за поджога и нарушения безопасности движения транспорта", отмечает телеканал.

Прокуратура дала десять указаний представителям Центрального управления порта по проведению расследования, включая выяснение причин катастрофического пожара и получение письменных показаний от всех спасенных пассажиров и членов команды, а также других свидетелей, например, рыбаков, которые находись в зоне аварии.

Паром Euroferry Olympia, принадлежащий итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, загорелся в пятницу утром примерно в 15 милях к северу от греческого острова Корфу на пути в итальянский Бриндизи. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, и через 15 минут огонь появился уже на верхних палубах. Команда поняла, что с возгоранием не справится, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. Капитан парома сообщил, что на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Как выяснилось, всего на судне, команду которого составляли итальянцы и греки, были 22 грека (15 пассажиров и 7 членов экипажа), остальные - иностранцы.

На данный момент спасены 280 человек, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров. Пропавшими без вести считаются 3 грека, 7 болгар, один турок и один литовец. Пожарные продолжают тушение пожара на судне, чтобы понизить температуру во внутренних помещениях и приступить к поиску 12 человек, которые пропали без вести.