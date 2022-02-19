Глава МИД КНР призвал Европу серьезно подумать, поможет ли расширение НАТО обеспечить мир

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза должно серьезно задуматься над ситуацией на Украине и понять, действительно ли расширение НАТО на восток способно гарантировать мир в Европе. Об этом заявил в субботу глава МИД КНР Ван И.

"Мы должны взглянуть на нынешнюю ситуацию. <...> Действительно ли расширение НАТО на восток сможет гарантировать мир в Европе? Принесет ли это ей на самом деле мир и стабильность? Я считаю, что нашим друзьям в Европе нужно как следует поразмыслить над обстановкой, которая складывается на Украине", - сообщил он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, обращаясь к аудитории в режиме онлайн.

По словам министра, КНР готова играть конструктивную роль в решении соответствующих вопросов на площадке Совета Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что позиция Пекина в отношении Североатлантического альянса, который китайская сторона считает "продуктом холодной войны", не изменится. Ван И также напомнил, что Китай выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в том числе Украины.

Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, в ходе визита состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это была первая поездка российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса. В ходе переговоров на высшем уровне было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Стороны заявили, что Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.