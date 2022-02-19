Вучич заявил, что Сербия никогда не вступит в НАТО и продолжит сотрудничать с РФ и КНР

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс, останется нейтральной, а также будет развивать отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил в субботу на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП) президент Сербии Александар Вучич, являющийся лидером СПП.

"Тем, кто говорит, что никогда не знаешь, вступим ли мы в НАТО я заявляю, что народ Сербии не вступит в НАТО, народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, народ Сербии хочет, чтобы мы сами защищали свое небо, хочет сильную армию", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что "страна остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.