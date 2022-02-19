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Кризис на Украине
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Джонсон и Зеленский призвали РФ к переговорам для деэскалации в Донбассе

Стороны согласились, что дальнейшее вторжение на Украину стало бы "огромным просчетом"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, стороны призвали Россию к переговорам для деэскалации в Донбассе. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

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"Лидеры согласились с тем, что дальнейшее вторжение на Украину стало бы огромным просчетом, который был бы встречен яростным сопротивлением на Украине. Они согласились с тем, что у президента [Владимира Путина] еще есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии", - сказано в сообщении.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеДжонсон, БорисЗеленский, Владимир Александрович
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