Премьер Чехии заявил, что Россия действиями на Украине угрожает стране

ПРАГА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия своими действиями в ситуации на Украине создает угрозу и для Чехии. С таким утверждением выступил в субботу премьер-министр республики Петр Фиала в видеообращении к согражданам, выложенном на его странице в Twitter.

"Со стороны России повторно проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе - главное [эти усилия появляются] в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии, - утверждает премьер. - Мы не можем не видеть в этом стремление опять сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то воздействовать Россия".

Фиала напомнил о трагических страницах истории Чехии. Это, как он сказал, Мюнхенский сговор 1938 года, когда республика была предоставлена на растерзание Третьему рейху, раздел сфер влияния в Европе между державами-победительницами во Второй мировой войне по итогам Ялтинской конференции 1945 года, а также подавление демократических процессов периода "Пражской весны" в августе 1968 года.

Фиала отметил, что чешское правительство готово ко всем сценариям развития ситуации на российско-украинской границе. Республика, по его словам, готова к возможности остановки поставок энергетического сырья из РФ и наплыву украинских беженцев, которые будут спасаться от военного конфликта. Прага, тем не менее, настаивает на мирном урегулировании положения и ликвидации угрозы войны в непосредственной близости от границ Чехии.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке ей наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.