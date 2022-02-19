Бербок сообщила, что Кулебу пригласили на встречу глав МИД G7

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Главы МИД страны Группы семи (G7) пригласили на свою встречу, которая прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности, украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Об этом сообщила в субботу в Мюнхене журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров.

"Мы ему сказали, что во время этого тяжелого кризиса для Украины, который стал для нее также тяжелым экономическим и финансовым кризисом, мы - партнеры по G7- находимся на стороне Украины", - сказала Бербок. Она напомнила, что с 2014 года "семерка" вместе с международными институтами предоставила Киеву более $48 млрд.