Опрос: население Литвы отрицательно оценивает всех членов правительства до единого

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Ни один из членов кабинета министров Литвы, в том числе премьер Ингрида Шимоните, не пользуется таким доверием населения, чтобы их рейтинг был положительным. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus.

Участникам опроса было предложено положительно или отрицательно оценить работу премьера и членов ее кабинета. Никому из них не удалось набрать больше положительных оценок, чем отрицательных. Деятельность главы правительства положительно оценили 24,3% респондентов, отрицательно - 30,5%. Общий отрицательный рейтинг кабинета составил минус 32,8%, положительных оценок было лишь 15%.

"Это близко к антирекорду правительства, работавшего в 2009-2012 годах, но тогда был экономический кризис. На плечи нынешнего кабинета давит груз разнообразных проблем, в первую очередь рост цен и инфляции", - отметил директор Vilmorus Валдас Гайдис.

Опрос был проведен 3-8 февраля по заказу газеты Lietuvos rytas, в нем приняли участие более тысячи человек.