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МИД Австрии рекомендовал австрийцам покинуть все регионы Украины, кроме западных

Тоже самое касается поездок на Украину

ВЕНА, 19 февраля. /ТАСС/. МИД Австрии выпустил в субботу предупреждение для австрийских граждан об опасности поездок на Украину и рекомендовал им покинуть территорию этой страны за исключением ее четырех западных регионов.

"Предупреждение о поездках на Украину за исключением западных областей - Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Срочно предостерегаем от всех поездок на Украину за исключением упомянутых западных областей из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью. Срочно рекомендуется покинуть Украину за исключением этих западных регионов коммерческими воздушными или наземными маршрутами", - говорится в предупреждении ведомства.

Теги
АвстрияУкраина
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