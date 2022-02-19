Бербок назвала инсценировкой действия властей ДНР и ЛНР последних дней

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей не подконтрольных Киеву регионов Донбасса и предупредила о том, что Запад готов ввести масштабные санкции, в том числе персональные, против России. Об этом она сообщила в субботу в Мюнхене журналистам по итогам переговоров министров иностранных дел стран Группы семи.

"В течение последних месяцев мы видим на границах России у Украины наращивание войск, которого не наблюдалось со времен холодной войны. Заявления сепаратистов в последние 24 часа идут в соответствии со сценарием, о котором многие предупреждали", - утверждала Бербок. Она заявила, что это "инсценировка для оправдания военного вмешательства".

"Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза в отношении Украины очень реальна. И она уже сейчас оказывает реальное влияние на инвестиции, авиасообщение, рабочие места и на ежедневную жизнь на Украине", - продолжала министр. "Мы ясно дали понять, что если Россия думает, что может повысит свою собственную безопасность подвергая опасности другого, то это ошибочный путь. Правильно обратное", - утверждала глава МИД.

"Новое нарушение суверенитета Украины имело бы для России очень быстро самые масштабные последствия - экономические, финансовые, политические, стратегические и персональные - прежде всего для тех, кто несет персональную ответственность за этот кризис", - сказала Бербок. Она напомнила, что в последние дни Запад разработал целый пакет санкций.

"Мы - главы МИД G7 - встретились также для того, чтобы подчеркнуть, что этого нельзя допустить. Мы обязаны предотвратить надвигающуюся катастрофу", - подчеркнула она.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.