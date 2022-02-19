Главы МИД Армении и Ирана обсудили создание коридора "Персидский залив - Черное море"

ЕРЕВАН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнули необходимость доработки и подписания соглашения о создании международного транспортного коридора "Персидский залив - Черное море". Встреча министров состоялась в субботу, сообщили в пресс-службе МИД Армении.

"Министры выразили удовлетворение положительной динамикой отношений между странами, которые основаны на исторических связях и взаимопонимании, и выразили готовность вывести армяно-иранское сотрудничество на качественно новый уровень в сферах безопасности, торговли, энергетики, транспорта, туризма и культуры и других сферах. Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули необходимость доработки и подписания соглашения о создании международного транспортного коридора, связывающего Персидский залив с Черным морем", - говорится в сообщении.

Они обсудили также широкий круг вопросов региональной и международной безопасности.

Армянский министр высоко оценил позицию Ирана в отношении территориальной целостности и нерушимости границ Армении. Также была подчеркнута необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.